Герцог Сассекский заявил о готовности вновь надеть военную форму и вернуться на службу в Вооруженные силы Великобритании, если возникнет такая необходимость из-за угрозы со стороны России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Telegraph во время своего неофициального визита во Львов на прошлой неделе.

Принц подчеркнул, что отсутствие прямых обстрелов на британской территории не освобождает страну от противостояния агрессору.

«То, что к нам не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны», — подчеркнул он.

По словам Гарри, хотя европейские государства уже осознают масштабы российской угрозы, существует риск внутренних конфликтов на самом континенте. В такой ситуации бывшие военнослужащие должны быть готовы вновь встать на защиту государства.

«Если меня попросят снова записаться, если возникнет такая необходимость, то я на все 100 процентов буду там, чтобы служить своей стране вместе со своими коллегами-ветеранами и военнослужащими», — отметил герцог.

Принц Гарри отслужил в британской армии десять лет, в частности дважды побывал в горячих точках в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache, а свою военную карьеру завершил в 2015 году. За время полномасштабного вторжения России он посетил Украину уже в четвертый раз.

Источник: The Telegraph.

Британский принц Гарри без предварительного объявления посетил Львов в Украине, где встретился с ранеными ветеранами войны в реабилитационной клинике. По данным источника, во время беседы с военными он сказал, что они выиграют войну.

Принц Гарри во время своего четвертого визита в Украину выступил 15 ноября на конференции по реабилитации во Львове и выразил уверенность, что украинцы победят в войне и построят процветающее государство.

Британский принц Гарри 15 ноября прибыл во Львов на Всеукраинские Игры Непокоренных, чтобы лично поддержать украинских военнослужащих и ветеранов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

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