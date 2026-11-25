Продавцы Wildberries в России массово жалуются на задержки выплат и компенсаций
Продавцы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries массово жалуются на невыплату средств. По их словам, компания не перечисляет не только компенсации за товары, уничтоженные в результате атак беспилотников, но и деньги за уже проданную продукцию.
Продавцы Wildberries жалуются в соцсетях и в личных беседах на то, что не получают не только выплаты за сгоревшие товары, но и деньги за проданные. При этом узнать что-либо у компании невозможно: на жалобы она просто не реагирует.
«Связаться с кем-либо в компании не могут ни крупные, ни мелкие продавцы: служба поддержки отвечает шаблонами, а чаще просто игнорирует обращения», — говорится в публикации.
«WB нас просто бросил, и мы ничего с этим поделать не можем», — говорит, в частности, владелица бренда одежды Finn Flare Ксения Рясова.
После первых пожаров на складах Wildberries в июле она оценивала убытки в сто миллионов рублей, а сейчас говорит, что на складах маркетплейса сгорел товар её компании на двести миллионов рублей с лишним.
«Но мы не получили не только денег, но даже слов поддержки и обещаний, никаких льгот», — пожаловалась Рясова в видео, опубликованном в её соцсетях.
Finn Flare не предлагали снижения комиссий или процентов по кредитам WB-банка. Хотя изначально представители маркетплейса говорили, что такие меры поддержки возможны.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
В России компания Wildberries заявила, что новые санкции Европейского Союза против её основательницы и генерального директора Татьяны Ким не повлияют на деятельность маркетплейса.
Продавцы российского маркетплейса Wildberries заявили, что компания задерживает выплаты за уже проданные товары на общую сумму около 20 млрд рублей.