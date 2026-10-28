В США беспартийный избирательный прогнозист Sabato’s Crystal Ball пересмотрел оценки 16 гонок в Палату представителей в пользу Демократической партии на последней неделе избирательной кампании. Как сообщает The Hill, проект Центра политики Университета Вирджинии только в течение октября изменил рейтинги почти 50 гонок в пользу демократов.

Больше конкурентных округов

В категорию гонок без явного фаворита перевели открытые округа в Кентукки и Монтане, а также округа с действующими республиканцами в Миссури, Вирджинии, Колорадо и Пенсильвании. Во многих из этих округов Дональд Трамп победил на президентских выборах 2024 года с двузначным преимуществом.

15-й избирательный округ Техаса изменил оценку с категории без явного фаворита на склоняющуюся к демократам. Действующий член Палаты представителей от Республиканской партии Моника де ла Крус соперничает там с исполнителем музыки техано Бобби Пулидо, кандидатом от демократов. Трамп победил в этом округе почти с 20-процентным преимуществом в пунктах в 2024 году.

В Пенсильвании в пользу демократов изменили оценки двух округов с действующими республиканцами — 1-го и 8-го — вместе с двумя другими конкурентными округами. По расчетам Crystal Ball, демократы могут получить в штате до четырех мест, тогда как для установления контроля над Палатой представителей им нужно получить три места.

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Гонки в Сенат и на пост губернатора

Decision Desk HQ, партнер The Hill, оценивает вероятность получения демократами большинства в Палате представителей в 80%. Crystal Ball также пересмотрел в их пользу оценки трех сенатских и двух губернаторских гонок.

Во Флориде сенатскую гонку перевели из категории безопасной победы республиканцев в категорию вероятной победы республиканцев. Crystal Ball сослался на показатели досрочного голосования, которые, по его мнению, выглядят обнадеживающе для демократов. Кампанию сенатора Дарлин Грэм за полный срок в Сенате оценили как склоняющуюся к республиканцам вместо вероятной победы республиканцев. В Северной Каролине рейтинг гонки за открытое место в Сенате изменили со склоняющегося к демократам на вероятную победу демократов; по оценке Crystal Ball, губернатор Рой Купер лидирует в этой кампании.

В Аризоне переизбрание губернатора-демократа Кэти Хоббс теперь оценивается как вероятная победа демократов. В Вермонте рейтинг гонки губернатора-республиканца Фила Скотта изменили с вероятной победы республиканцев на склоняющуюся к республиканцам. Decision Desk HQ дает демократам 57% вероятности установить контроль над Сенатом.

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