В США прогнозисты Cook Political Report и Sabato’s Crystal Ball Центра политики Университета Виргинии сместили оценки сенатских гонок в Канзасе, Нью-Гэмпшире, Северной Каролине, на Аляске и в Южной Каролине в пользу демократов. Как сообщает The Hill, это произошло менее чем за месяц до выборов, на фоне борьбы за контроль над Сенатом.

Гонки в Северной Каролине, на Аляске и в Огайо

В Северной Каролине бывший губернатор-демократ Рой Купер, согласно последним опросам, опережает бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли на однозначное или двузначное число процентных пунктов. Super PAC, связанные с руководством Республиканской и Демократической партий в Сенате, сократили финансовое присутствие в этой кампании, хотя полностью его не прекратили.

На Аляске демократы поддерживают бывшую членкиню Палаты представителей Мэри Пелтолу, которая соперничает с действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном. Sabato’s Crystal Ball отнес гонку к категории «преимущество демократов», тогда как Cook Political Report оценивает ее как непредсказуемую. Аналитики Sabato’s Crystal Ball одновременно отметили, что Салливан является сильным действующим кандидатом.

В Огайо сенатор-республиканец Джон Хастед баллотируется на специальных выборах на оставшийся срок Джей Ди Вэнса в Сенате. Его соперником является бывший сенатор-демократ Шеррод Браун, а результаты опросов в этой гонке регулярно находятся в пределах статистической погрешности.

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Другие конкурентные штаты

В Мэне действующая сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз соперничает с демократом Троем Джексоном, бывшим председателем Сената штата Мэн. The Hill отмечает, что опросы свидетельствуют о плотной борьбе. В Мичигане республиканцы считают открытый мандат после решения сенатора-демократа Гэри Питерса не баллотироваться одной из лучших возможностей получить место.

В Техасе республиканцы имеют значительное преимущество в будущих рекламных бронированиях: по данным AdImpact, они зарезервировали более 51 млн долларов, тогда как демократы — почти 5 млн долларов. В Айове Cook Political Report и Sabato’s Crystal Ball в последние месяцы называли гонку непредсказуемой, хотя Inside Elections оценивает ее как несколько склоняющуюся на сторону республиканцев.

Отдельно обе партии следят за гонками в Миннесоте, Южной Каролине, Небраске и Джорджии. По оценке издания, неожиданная смена контроля над местом в любом из этих штатов могла бы сигнализировать об особенно удачном дне для одной из партий.

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