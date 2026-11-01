В США новая волна прогрессивных кандидатов призывает Демократическую партию сместить свои приоритеты левее в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Демократы стремятся вернуть контроль над Конгрессом, однако в партии появляются разногласия относительно ее дальнейшего политического курса, сообщает France 24. Материал был опубликован 1 ноября 2026 года.

Разногласия по поводу курса партии

Разногласия в Демократической партии касаются того, какой должна быть ее дальнейшая политическая ориентация. Они возникают в период, когда партия пытается восстановить контроль над законодательным органом США.

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Требования прогрессивных кандидатов

По данным France 24, прогрессивные кандидаты выступают против влияния корпоративных денег в политике. Они также призывают к общедоступному медицинскому обеспечению, более активным действиям в отношении климата и прекращению насилия со стороны полиции.

France 24 осветил эту тему в видеорепортаже продолжительностью 2 минуты 40 секунд, подготовленном Монте Фрэнсисом.

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