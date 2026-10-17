В Кении прокуратура просит Высокий суд осудить пастора Пола Нтенге Маккензи и еще 30 обвиняемых по делу о гибели 191 человека в Шакахоле. Среди погибших, по данным обвинения, — 190 детей и один взрослый. Ожидается, что суд объявит решение в понедельник, сообщает Nation Kenya.

Позиция обвинения

Прокуроры утверждают, что Маккензи, которого также называли Mtumishi, Nabii и Papaa, приказывал последователям поститься до смерти, убеждая их, что так они встретят Иисуса Христа на небесах. По версии обвинения, смерти стали следствием скоординированного религиозно мотивированного поста, в котором обвиняемые выполняли разные роли.

Государственное обвинение заявило, что в 99% случаев жертвы, вероятно, умерли от голода, а еще две смерти произошли вследствие непосредственных действий людей. Прокуроры также сослались на показания о договоренности о самоубийстве и устных указаниях родителей детям перейти к maombi — молитвам, которые, по утверждению обвинения, означали пост до смерти.

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В ходе расследования государственные органы обнаружили или эксгумировали более 429 тел, провели криминалистические исследования вещественных доказательств и проанализировали записи с мест происшествий. Прокуратура сообщила, что было зафиксировано около 400 свидетельских показаний, а по делу дали показания 120 свидетелей. Более широкое расследование привело к предъявлению обвинений 95 людям по делам об убийствах, организованной преступности, радикализации и преступлениях против детей.

Аргументы защиты

Защита призвала суд оправдать всех 31 обвиняемого, заявив, что прокуратура не доказала обвинения в убийстве вне разумных сомнений. Адвокаты настаивают, что не во всех случаях надлежащим образом установлены личности погибших и причины смерти, а выводы о голодании частично основывались на предположениях.

Суд должен оценить, доказаны ли причины смертей, незаконные действия обвиняемых и наличие умысла, необходимого для обвинительного приговора по делу об убийстве.

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