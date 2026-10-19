Прокуратура Милана заявила, что во время субботних беспорядков в центре города в Италии задержанные совершеннолетние лица совершили разрушительные действия, которые ведомство охарактеризовало как редкие по своей жестокости. Беспорядки произошли во время протеста, который преимущественно носил молодежный характер.

Оценка прокуратуры

Как сообщает ANSA English, во время беспорядков в сторону правоохранителей бросали мусорные баки, брусчатку и другие предметы. В прокуратуре отметили, что задержанные легко прибегали к импровизированным разрушительным действиям, а также, по оценке ведомства, продемонстрировали значительные преступные способности и отсутствие самоконтроля.

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Ходатайства в отношении задержанных

Прокуратура подала документы с ходатайством подтвердить обоснованность задержаний и взять под стражу нескольких из пяти молодых людей, причастных к событиям. В одном из документов также указано, что один из участников действовал в балаклаве с изображением лица известного футболиста.

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