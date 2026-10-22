Прокуратура Неаполя начала предварительную проверку возможной роли организованной преступности в протестах водителей грузовиков на юге Италии, которые на этой неделе вызвали значительные перебои. Об этом сообщает ANSA English.

Заявление министра

Министр юстиции Италии Карло Нордио в комментарии Sky Tg24 заявил, что существует высокая вероятность использования протестов и проникновения в них организованной преступности. По его словам, Каморра, вероятно, присутствует, способна проникать в протесты и может воспользоваться этой ситуацией.

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Жалобы водителей

Несколько водителей грузовиков сообщили о давлении, а в отдельных случаях — об угрозах со стороны людей в масках. По словам водителей, их пытались заставить присоединиться к протестам.

Некоторые водители также заявили, что им порезали шины грузовиков. Предварительная проверка должна установить, играла ли организованная преступность какую-либо роль в протестах.

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