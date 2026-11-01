В Париже, Франция, прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство после нападения на сотрудников силовых структур во время демонстрации. Как сообщает Deutsche Welle, в жандармов бросили коктейль Молотова, а прокуратура также заявила о взрывных снарядах, направленных против жандармов и полицейских.

Нападение возле Порт-де-Шарантон

Инцидент произошел возле Порт-де-Шарантон, где в субботу завершался марш. По данным прокуратуры, объектами атаки стали около 15 жандармов, а также полицейские. На фото и видео агентства AFP видно, как зажигательное устройство взорвалось возле ног жандарма и подожгло его защитное снаряжение.

Прокуроры сообщили, что среди предварительно зафиксированных травм были ожоги второй степени и шум в ушах. При этом следователи еще устанавливают точное количество пострадавших и тяжесть их травм. По делу о нападении пока никого не задержали. Министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес назвал нападение покушением на убийство.

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Задержания во время протестов

Министерство внутренних дел Франции сообщило о 779 задержаниях по стране во время демонстраций и в ночь Хэллоуина. Этот показатель охватывает оба события и обновляет предыдущую оценку в 565 задержаний, опубликованную вечером в субботу. По данным властей, дальнейшая часть ночи прошла без серьезных инцидентов.

В Париже задержали 105 человек: 88 — в связи с протестами, еще 17 — в ночь Хэллоуина. Под стражей оставались 89 человек, среди которых не менее 22 несовершеннолетних. Протесты касались высокой стоимости жизни и политики правительства. МВД оценило число участников по стране в 320 тысяч, тогда как профсоюзы заявили о почти 500 тысячах участников.

Общее число задержаний было ниже 1314, зафиксированных во время мобилизации в предыдущую субботу, и 2628 задержаний 17 октября, когда происходили массовые беспорядки и мародерство.

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