Предложение переговорной команды президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий коллективной обороны по образцу статьи 5 НАТО вызвало осторожный оптимизм среди части европейских союзников Киева, однако в Европе опасаются слишком высокой политической и безопасности цены такого соглашения. Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщает издание Politico.

По данным издания, после нескольких недель переговоров специальный посланник Трампа Джаред Кушнер заявил, что президент США «открыт» для такой «большой сделки», а российская сторона якобы также воспринимает эту концепцию.

Несмотря на то что публичного подтверждения со стороны Кремля нет, а заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уже отверг идею «квазичленства» Украины в Альянсе, Владимир Путин открыто не отклонил план Кушнера. Один из приближенных к переговорному процессу европейских чиновников отметил, что в вопросе гарантий безопасности наметился прогресс, а обсуждение европейской безопасности в настоящее время проходит без максималистских требований и с участием европейских партнеров. Ожидается, что следующий раунд переговоров с участием Европы, на котором будут обсуждаться вопросы прекращения огня в энергетическом секторе и в Черном море, может состояться в Абу-Даби после 26 ноября.

В то же время европейские дипломаты и аналитики предупреждают о рисках, которые может нести такой формат договоренностей. По информации Politico, американская сторона ранее интересовалась у Киева готовностью отказаться от подконтрольной Украине части Донбасса в обмен на членство в НАТО, а Джаред Кушнер также поднимает вопрос о пересмотре всей довоенной архитектуры безопасности в Европе и отношений Альянса с Москвой. Эксперт лондонского аналитического центра Chatham House Грегуар Роос предупредил, что гарантия по образцу статьи 5 может стать «троянским конем», если условием крупного соглашения станет передача Донбасса РФ и ограничение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, что фактически предоставит России право вето на европейскую безопасность.

Источник: Politico.

Владимир Путин в ходе частных контактов согласился с тем, что после завершения войны Украина может получить от США и европейских партнеров гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, при условии, что на украинской территории не будут размещаться базы или войска Альянса.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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