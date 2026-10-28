Пророссийские хакеры вызвали аварии на объектах критической инфраструктуры стран НАТО — Bloomberg

Пророссийские хакерские группировки осуществляют кибератаки на промышленные предприятия и объекты инфраструктуры примерно в 20 странах НАТО, что приводит к реальным авариям, пожарам и утечкам опасных веществ.

По данным издания Bloomberg, злоумышленники получают доступ к автоматизированным системам управления промышленным оборудованием из-за слабой защиты сетей. В Испании кибератаки привели к пожару на заводе по производству оборудования для возобновляемой энергетики, а также к сбоям в работе виноделен и крематориев.

В Дании после взлома насосной станции без воды остались 450 домов, а перепады давления повредили водопроводные сети. В США в результате вмешательства в системы мясоперерабатывающего предприятия произошла утечка аммиака и эвакуация персонала. Журналисты отмечают, что за атаками стоят группировки CARR и Z-Pentest, а американская прокуратура связывает деятельность CARR с курированием и финансированием со стороны ГРУ ГШ РФ.

Источник: Bloomberg.

Правительственные сайты в Европе отключают из-за угрозы кибератак — Reuters.

Государственные сайты в Нидерландах, Финляндии и других странах в среду временно приостановили работу после сообщений о двух критических уязвимостях в языке программирования PHP.

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