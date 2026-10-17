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Новости Мир

Протестующие ворвались в мэрию Марселя и столкнулись с полицией — Euronews

Фёдор Крыштовский 17 Октября 2026 19:39
Протестующие ворвались в мэрию Марселя и столкнулись с полицией — Euronews

Во французском Марселе во время общенациональных демонстраций из-за роста цен протестующие ворвались в здание мэрии и столкнулись с полицией. Инцидент произошел в субботу, когда напряженность в южном городе усилилась. После проникновения в мэрию полиция вмешалась, чтобы очистить здание от участников протеста.

Проникновение в мэрию

Как сообщает Euronews, журналисты AFP, работавшие на месте, зафиксировали, что демонстранты силой открыли двери здания. В вестибюле мэрии они опрокинули бюст Марианны — символа Французской Республики — и повредили мебель.

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Полиция вмешалась уже после того, как протестующие проникли в помещение и повредили имущество в вестибюле. Правоохранители впоследствии очистили здание мэрии от демонстрантов.

Атака на полицейский участок

Ранее в тот же день протестующие в масках атаковали фасад участка муниципальной полиции. По данным издания, они подожгли мусорные баки и бросали дымовые устройства внутрь участка. Этот эпизод произошел до проникновения участников протеста в здание мэрии.

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