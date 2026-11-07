Путин передал под временное управление ещё три актива Japan Tobacco в России

В пятницу, 6 ноября, Владимир Путин подписал указ о передаче под «временное управление» ещё трёх российских юридических лиц японской табачной компании Japan Tobacco International. Решение было принято после протеста со стороны Японии.

Речь идет о «Дж.Т.И. Россия», «Переславль-Табак» и «Дж.Т.И. Инновационные Продукты», которые «выполняли роль импортеров, управленческих и холдинговых структур группы в России».

Ранее, 5 ноября, был издан аналогичный указ в отношении четырёх юридических лиц Japan Tobacco International, которым принадлежат фабрики по переработке табачного сырья и производству сигарет в Петербурге, Ельце и Ростове-на-Дону. Все они были переданы ООО «Промышленные активы». В России зарегистрировано несколько компаний с таким названием, поэтому по названию невозможно установить нужную.

Одна из компаний с таким названием, как отмечали The Bell и The Insider, связана с Таймуразом Боллоевым — экс-главой «Балтики» и основателем «БТК групп», которая шьет форму для Минобороны. Еще одна компания «Промышленные активы» зарегистрирована в Москве — она входила в холдинг S8 Capital соучредителя «Столото» Армена Саркисяна. После ухода западных компаний из России бизнесмен начал выкупать их активы по заниженным ценам.

Ранее Япония выразила протест России в связи с передачей активов Japan Tobacco International.

Напомним, Путин изъял российские активы японского табачного гиганта Japan Tobacco International.

На этом фоне акции Japan Tobacco обвалились на рекордные 19% после решения Москвы.

Читай нас в