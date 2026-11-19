Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». При этом он цинично заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины.

По словам Путина, беседа была «абсолютно свободной» и «очень откровенной», а также заложила основу «для дальнейших контактов, независимо от того, в каком формате они будут проходить».

Диктатор утверждает, что Си Цзиньпин создал «атмосферу, в которой мы начали свободно обмениваться мнениями по вопросам, которые нас интересуют».

Российский диктатор вновь распространил ложные утверждения о войне против Украины. По его словам, Москва якобы не начинала боевых действий, а лишь пыталась «положить конец боевым действиям», которые, как он утверждает, «уже продолжались».

«Мы не начинали никаких войн», — цинично заявил глава Кремля.

Также Путин упомянул о договоренностях, которых, по его словам, удалось достичь во время встречи в Анкоридже в августе 2025 года. Он утверждает, что российская сторона якобы «согласилась на компромиссы», однако Украина и европейские страны «не согласились на них».

Кроме того, Путин в очередной раз обвинил Киев в якобы нежелании прекратить войну. По его мнению, причиной этого являются выборы.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. Он также назвал российскую агрессию одной из причин серьезных проблем в мировой торговле.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры. Встреча состоялась в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября. После двусторонней встречи лидеры не выступили с совместным заявлением для журналистов.

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