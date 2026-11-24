В ходе переговоров по поводу войны в Украине российский диктатор Владимир Путин предлагал специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру деловые соглашения в обмен на ослабление американских санкций. Среди возможных предложений были совместная добыча нефти вблизи острова Сахалин и поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты.

По данным Financial Times, российская сторона предлагала организовать совместную американо-российскую добычу нефти вблизи острова Сахалин.

The New York Times также сообщала, что Путин предлагал продать подпадающую под санкции российскую энергетическую компанию консорциуму инвесторов. В его состав должны были войти фирма брата президента Объединенных Арабских Эмиратов, катарская компания, являющаяся партнером Кушнера в Албании, а также крупный донор Дональда Трампа.

В то же время сам Джаред Кушнер отрицает, что вопрос о продаже этой компании обсуждался.

Кроме того, российская сторона якобы предлагала поставлять дизельное топливо в Соединенные Штаты накануне промежуточных выборов.

В свою очередь, по информации издания, Путин стремился добиться от президента США Дональда Трампа приостановки части санкций против России.

Бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл считает, что российский президент пытается заинтересовать Кушнера и других представителей американской стороны коммерческими предложениями.

«Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-сделками», — отметила Хилл.

Во время одной из встреч Владимир Путин продемонстрировал Джареду Кушнеру документ из государственного архива, касавшийся участия деда американского спецпосланника в партизанском движении во время Холокоста.

Кушнер воспринял этот жест как тонкий намек на роль Советского Союза как союзника США в борьбе против нацистской Германии.

Об этом пишет New York Magazine.

Европейский Союз готовит более 100 новых санкций против России. Ограничения могут коснуться банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть в обход действующих правил. По данным Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС могут рассмотреть эти меры уже 16 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании новых санкционных указов, направленных на усиление давления на Россию.

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