Российский диктатор Владимир Путин раскритиковал решение Финляндии не допускать российских спортсменов в страну для участия в международных соревнованиях. Он назвал такие ограничения непоследовательными и заявил, что они снижают уровень доверия.

Финляндия приняла решение ввести ограничения на въезд граждан России. Они будут распространяться также на профессиональных спортсменов.

Путин во время пресс-конференции на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стьоре, «действительно, партнеры в целом, но все же давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее».

«Следующие шаги, в том числе в сфере спорта, — отказ нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях — это шаг в обратную сторону. Это непоследовательность. Это снижает уровень доверия», — посетовал Путин.

Новые правила вступили в силу 16 ноября.

«Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан России. В постановлении правительство заявило, что въезд граждан России с несущественными целями, в том числе для краткосрочной работы по визе, представляет угрозу для международных отношений страны», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Финляндии.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Парламент Финляндии продлил действие пограничного закона до 2028 года — Yle News.

Напомним, что Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября.

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