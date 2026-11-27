Во время визита в Китай российский диктатор Владимир Путин попробовал несколько традиционных блюд, среди которых были тушеные свиные ножки и уши. Его гастрономические предпочтения вновь привлекли внимание к возможным проблемам со здоровьем, однако конкретных подтверждений таких предположений нет.

Эти блюда являются одними из любимых у российского диктатора во время его поездок в Китай. О гастрономических предпочтениях Путина рассказал исполнительный шеф-повар китайской кухни отеля Conrad Shenzhen Оу Гоцин.

По словам повара, российский диктатор любит кантонскую кухню и неоднократно заказывал одни и те же блюда — по два-три раза. Среди них были тушеные свиные ножки, свиные уши, приготовленный на пару краб с мясной котлетой в соусе из розового уксуса, а также желтый горбел из восточной Фуцзяни, запеченный со свежим имбирным порошком.

«Путин несколько раз заказывал некоторые блюда — по два-три раза. Он даже взял часть еды с собой на обратный рейс домой. Его сотрудники также рассказали нам, что ему очень нравятся блюда чаошаньской и кантонской кухни», — отметил шеф-повар.

В материале также обратили внимание на пищевую ценность этих продуктов. В частности, тушеные свиные ножки содержат коллаген, белок, железо, цинк и витамин B12. Традиционно считается, что такие продукты могут поддерживать здоровье суставов и мышц. Свиные уши также являются источником белка и коллагена, которые связывают с поддержанием здоровья кожи и замедлением процессов старения.

В то же время состояние здоровья российского лидера продолжает привлекать внимание. Путин неоднократно пытался продемонстрировать свою физическую активность, в частности во время охоты и верховой езды, которые показывали в пропагандистских материалах. Однако на недавних фотографиях с заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Москве он выглядел измождённым, а одну руку необычно держал у шеи и уха.

Кроме того, в начале этого года во время президентского обращения у Путина случился приступ кашля, и он жестами прикасался к шее. Видео с этим моментом, опубликованное в Telegram, вскоре удалили с канала Кремля.

Между тем президент США Дональд Трамп также упомянул о угощениях во время саммита. Он признался журналистам, что ему понравилась китайская еда, хотя он даже не знал, какие именно блюда пробовал.

«Я люблю всю китайскую еду. Председатель Си угостил меня замечательной китайской едой, и я даже не знал, что именно это было. Но было очень вкусно», — рассказал Трамп.

Источник: Daily Star

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