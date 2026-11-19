Глава Кремля Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны против Украины оказался на совместной фотографии с лидерами государств, введших санкции против России. Речь идет о групповом снимке участников саммита АТЭС, который прошел в китайском Шэньчжэне.

На фотографии Путин стоит в первом ряду справа от лидера Китая Си Цзиньпина. С другой стороны от китайского лидера расположился президент США Дональд Трамп.

На групповом снимке также присутствуют лидеры Канады и Австралии — стран, введших санкции против России из-за её агрессии против Украины.

Как отмечает The New York Times, Путин впервые с начала войны оказался в центре совместного кадра с лидерами государств, которые на протяжении многих лет осуждали российское вторжение в Украину и пытались добиться международной изоляции РФ.

Появление на фотографии вызвало критику на родине премьер-министров Австралии и Канады. В частности, за совместный снимок с российским лидером раскритиковали Энтони Албанезе и Марка Карни.

Оба премьера объяснили своё участие в групповой фотосессии уважением к Китаю как стране-хозяйке саммита АТЭС.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Напомним, во время совместной фотосессии в китайском Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин пытался встать рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако китайский лидер жестом дал понять Путину, чтобы тот прошел дальше, и в итоге расположил его за своей женой Пэн Лиюань.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешевым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

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