Путин конфисковал российские активы японского табачного гиганта Japan Tobacco International

Российский диктатор Владимир Путин передал под государственный контроль активы японской компании Japan Tobacco International (JTI), одного из крупнейших производителей сигарет в мире. Речь идет о четырёх предприятиях, на которых работают около 4 тысяч человек. Компания контролирует примерно 40% российского рынка сигарет.

Согласно указу Путина от 5 ноября, доли JTI в четырёх российских предприятиях переданы под управление местной компании АО «Промышленные активы».

Под контроль российской стороны перешли фабрики JTI в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях.

Причин такого решения Кремль в указе не объяснил. В то же время это очередной случай передачи российской стороне активов иностранного бизнеса, который продолжал работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Указ касается четырёх предприятий японской компании:

JTI «Донской табак» (JTI Donskoy Tabak) — Ростов-на-Дону;

«Петро» (Petro) — Санкт-Петербург;

JTI «Елец» — Липецкая область;

Kres Neva — Ленинградская область.

Российский бизнес JTI обеспечивает около 40% местного рынка сигарет. На предприятиях и в офисах компании работают примерно 4 тысячи человек.

В России компания производит продукцию под международными брендами Winston, Glamour, Camel, LD и Sobranie, а также под местными марками «Петр I», «Русский стиль» и «Донской табак».

Japan Tobacco International работает на российском рынке с 1999 года. В 2018 году компания приобрела местного производителя «Донской табак» и стала крупнейшим производителем сигарет в стране.

По данным профиля компании, за более чем 20 лет Japan Tobacco Group инвестировала в российский бизнес около 4,6 млрд долларов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году JTI не покинула российский рынок, однако приостановила новые инвестиции в производство и маркетинг.

В JTI заявили, что знают об указе Владимира Путина и оценивают ситуацию и возможные дальнейшие действия. Среди приоритетов компании назвали защиту интересов заинтересованных сторон, прежде всего своих сотрудников.

Между тем японское правительство уже выразило России протест по дипломатическим каналам и потребовало отменить это решение.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что Токио последовательно призывает Москву не нарушать интересы японских граждан и компаний.

Передача активов JTI произошла на фоне ухудшения отношений между Россией и Японией. В частности, недавно российские спецслужбы задержали японского журналиста Юки Имаи по подозрению в шпионаже. Японская сторона отвергла эти обвинения.

Случай с Japan Tobacco International стал очередным примером передачи российской стороне активов иностранного бизнеса.

Кремль продолжает устанавливать внешнее управление над имуществом иностранных компаний, которые продолжали работать на российском рынке после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Euronews.

Ранее диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под «временное управление» акционерного общества «Промышленные активы» 100% долей в четырёх российских предприятиях японской группы Japan Tobacco International (JTI), в частности «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.И. Донской табак» и «Дж.Т.И. Елец».

Алтайская компания «Бочкари», принадлежащая депутату законодательного собрания Алтайского края от партии «Единая Россия» Вадиму Смагину, обратилась к Владимиру Путину с просьбой передать ей во временное управление компании АО «Мултон» и ООО «Мултон Партнерс».

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