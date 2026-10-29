Путин заявил о готовности России переносить промышленные предприятия в Африку на фоне санкций

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова переносить часть промышленных предприятий в африканские страны. По его словам, такое сотрудничество отвечает интересам Москвы, в частности в условиях многочисленных санкций против российской экономики и предприятий.

«Это полностью соответствует интересам России, особенно в сегодняшних условиях, когда к российской экономике и российским предприятиям применяются многочисленные санкции», — заявил он.

По его словам, российские компании обладают значительным инвестиционным потенциалом, а для развития сотрудничества с африканскими государствами существуют широкие возможности.

В то же время Путин подчеркнул, что инвестиции должны быть «надежными и защищенными», чтобы предприятия могли работать «независимо от внешнеполитической конъюнктуры».

Заявление Путина стало ответом на выступление президента Республики Бурунди Эвариста Ндайишимие. Он подчеркнул, что африканские страны стремятся отойти от модели, при которой они экспортируют сырье, а взамен импортируют готовую продукцию.

«Африка не будет довольствоваться экспортом сырья и импортом готовой продукции», — заявил Ндайишимийе.

Он также подчеркнул необходимость развивать собственные производственные мощности, модернизировать сельское хозяйство, укреплять энергетическую инфраструктуру и логистические маршруты, а также увеличивать инвестиции в исследования и технологии.

«Мы должны развивать собственный промышленный потенциал, модернизировать наше сельское хозяйство, укреплять нашу энергетическую инфраструктуру, логистические маршруты и больше инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и развитие технологий», — сказал президент Бурунди.

По его словам, Африка должна стать «настоящим рынком производства и сбыта, а не оставаться рынком потребления».

Накануне Путин заявил, что Россия якобы достигла «впечатляющих результатов» в развитии высоких технологий и готова передавать свои наработки африканским партнерам.

«Конкурентам приходится догонять нас по некоторым направлениям и копировать наши разработки», — заявил Путин во время выступления перед 22 лидерами африканских государств, в частности Эфиопии, Зимбабве и Мали.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее также сообщал о готовности российского бизнеса организовывать производство в африканских странах в рамках промышленной кооперации.

«Главный посыл, с которым мы обращаемся к Африке, — давайте вместе обеспечивать суверенное развитие», — сказал Решетников.

Он предложил сотрудничать в фармацевтической отрасли и сфере IT-решений. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о готовности развивать совместно с африканскими государствами автомобилестроение, увеличивать поставки автомобильной техники и запчастей, а также открывать сервисные центры.

Российская государственная корпорация «Росатом» предложила африканским странам строить плавучие атомные электростанции на побережье.

«В качестве первого шага такой источник, как плавучий атомный энергоблок, может стать хорошей отправной точкой, чтобы одновременно и решить свои задачи, и войти в атомный клуб», — заявил представитель корпорации.

В то же время российская компания «Новатэк», крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в РФ, предложила африканским государствам собственную технологию производства СПГ, опробованную на арктических проектах.

Производитель алюминия «Русал» подписал меморандум с Ганой о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов — сырья, используемого в производстве алюминия.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия готова проводить геологоразведку в Африке и добывать газ в случае обнаружения соответствующих месторождений.

Кроме того, Москва предлагает модернизировать гидроэлектростанции, а также строить солнечные и тепловые электростанции.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 сентября. По приведенным данным, в мероприятии принимают участие представители 48 из 54 африканских стран.

Российская сторона продвигает сотрудничество с африканскими государствами в промышленности, энергетике, технологиях и добывающем секторе. Путин связывает возможный перенос производств с санкционным давлением на РФ, тогда как африканские лидеры подчеркивают необходимость развивать собственную промышленность и перерабатывать сырье внутри континента.

Об этом Путин заявил на форуме «Россия — Африка».

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию, заявив, что это будет способствовать развитию туристической отрасли.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин принимает в Москве десятки африканских лидеров, чтобы углубить связи со странами континента и усилить влияние России. Значение Африки для Москвы возросло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Напомним, Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.

Граждане африканских стран, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, обратились к участникам саммита «Россия — Африка» в Москве. Они просят помочь им вернуться домой. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 18 африканских государств, однако Россия до сих пор не вернула ни одного иностранного военнопленного в рамках обмена.

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