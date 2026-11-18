Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская экономика якобы успешно преодолела санкционное давление, стала крупнейшей в Европе и освоила производство передовых товаров. По его словам, Москва готова делиться такими разработками с «дружественными» государствами.

Среди представленных корпораций были Visa, Mastercard, Boeing, Xiaomi, ZTE и Baidu.

«Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией. В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10%», — сказал Путин.

Также российский президент заявил, что страна якобы находится «в авангарде цифровой трансформации», создала «ведущие в мире» языковые модели и достигла «революции» в образовании и медицине благодаря цифровым платформам и искусственному интеллекту.

«Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь. Тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров», — сказал Путин.

Заявления Путина об экономических успехах РФ контрастируют с показателями последних лет. По данным Росстата, после падения в первый год полномасштабной войны российский ВВП в 2023–2024 годах рос быстрее среднемировых темпов — на 4,1% и 4,9% соответственно.

Однако в 2025 году рост российской экономики замедлился до 1%. По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2026 году этот показатель составит всего 0,4%.

Таким образом, ожидаемые темпы роста экономики России будут в 7,5 раза ниже среднемировых, которые Международный валютный фонд оценивает в 3%. От экономики США с прогнозируемым ростом на 2,3% Россия будет отставать почти в шесть раз, а от Китая, для которого ожидается показатель в 5%, — более чем в 12 раз.

Еще один показатель, свидетельствующий о проблемах России в сфере технологий, — ее доля на мировом рынке изобретений и инноваций. По подсчетам Высшей школы экономики, в 2025 году она сократилась до 0,8% — самого низкого уровня в современной истории страны.

Для сравнения: доля США на этом рынке составляла 14,8%, что в 18,5 раза превышает российский показатель. Китай с долей 46,5% опередил Россию в 58 раз.

Об этом Путин заявил в ходе делового саммита форума АТЭС, в котором приняли участие руководители крупнейших международных компаний.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил о резком ухудшении ситуации с корпоративными платежами во втором полугодии и прогнозирует сохранение этого негативного тренда в 2027 году из-за экономических трудностей, роста налогов и последствий ударов по инфраструктуре.

В Шэньчжэне, Китай, президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин 18 ноября заявил перед представителями бизнеса на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что инструменты экономического принуждения якобы в значительной степени утратили свою силу.

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