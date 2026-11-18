На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешёвым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

Об этом Путин заявил 18 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

«ЕС не смог адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых российских энергоресурсов, он теряет свои позиции и потенциал», — передали российские СМИ слова диктатора на саммите.

Также Путин заявлял, что прежние инструменты экономического доминирования в мире утратили своё ужасающее влияние.

Кроме того, диктатор, выступая на саммите, отметил, что санкции, тарифы и экспортные ограничения «уже не способны остановить развитие российской экономики».

При этом он обвинил западные страны в попытках сдерживать конкурентов, вместо того чтобы приспосабливаться к изменениям мировой экономической ситуации.

Глава Кремля также заявил, что внешнее давление подтолкнуло Москву «к укреплению технологического суверенитета, обновлению производственных мощностей и развитию отечественного производства».

Путин также продолжает делать вид, что с экономикой в РФ всё нормально. По его словам, за последние три года «ВВП России вырос более чем на 10% и продолжает расти».

Он также заявил, что государственный долг РФ якобы составляет около 17% ВВП, что, по его оценке, является одним из самых низких показателей в мире.

Диктатор затронул и тему иностранной валюты.

«Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро. Нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — заявил Путин.

Как известно, 18–19 ноября в Китае проходит саммит АТЭС. На нем три мировых лидера — Путин, Трамп и Си Цзиньпин — встретятся и обсудят запланированные вопросы.

В Шэньчжэне перекрыли подъезды к отелю, где остановится Путин.

17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждение Крымского моста и другие атаки, которые Россия приписывает Украине, не повлияют на повестку дня запланированной встречи лидеров России, США и Китая.

Трамп на встрече с Путиным и Цзиньпином может занять позицию, которая нанесет ущерб Украине и Европе.

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