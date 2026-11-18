Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где, по сообщениям СМИ, подвергся ряду публичных унижений. Политолог предполагает, что причиной такого отношения со стороны лидера КНР Си Цзиньпина могла стать информационная кампания России под названием «Новая Ялта», которая предусматривала разделение мира между тремя лидерами.

«Он вообще позиционировался там принимающей стороной, как пятое колесо», — добавил эксперт.

При этом Олещук не исключает, что Пекин «нанес» Путину немало «дипломатических унижений» именно из-за российской риторики о разделе мира.

Эксперт отметил, что к президенту США Дональду Трампу отношение было совсем иным — Китай демонстрировал, что существует паритет, два равных партнера, обсуждающих важные вопросы.

Чего ожидать от встреч на полях АТЭС

По мнению Олещука, каких-либо глобальных сдвигов от этих встреч не будет:



«Ни в коем случае это не изменит глобальную политику Китая, потому что нет такого желания. У Китая нет особого желания вмешиваться в российско-украинскую войну, поскольку чем дольше воюет Россия, тем больше её зависимость от них».

По его словам, сейчас у Китая приоритет — не Россия, а США. Пекин хочет решить вопрос о продлении моратория на торговую войну, чтобы снять все претензии со стороны США.

Эксперт отмечает, что Россия сейчас находится в зависимости, и этот статус устраивает Китай.

«А когда Путин начинает забываться и претендует на какую-то особую роль, ему напоминают о его месте. Все эти унижения были максимально завуалированы, но кто понимает, тот всё видит», — подчеркнул Олещук.

По его словам, это была довольно тонкая дипломатическая игра со стороны Китая. Пекин указал Путину на его место, чтобы тот делал то, чего от него ожидают, и не лез в политику ведущих держав.

Эксперт отметил, что всё началось ещё с прибытия лидеров США и РФ в Китай: Трампа встретил Цзиньпин, а Путина — член политбюро Китая.

«При этом выбрали человека высокого роста, который на голову выше Путина, зная о комплексах кремлевского карлика», — добавил он.

Олещук подчеркнул, что такой жесткости от китайцев не ожидал. Могло быть много улыбок, за которыми ничего не стояло, но, вероятно, россияне переусердствовали со своими нарративами о «Ялте-2», пытаясь «украсть чужое информационное событие, которое должно было стать триумфом лидера Китая».



Об этом в комментарии УНИАН сказал политический эксперт Петр Олещук, отметив, что для Путина на этих встречах точно не было каких-либо весомых плюсов.

Путин заявил о революции в экономике и предложил странам закупать технологии РФ.



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