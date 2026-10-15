15 октября, в четверг, в Брюсселе, Бельгия, генеральный адвокат Суда Европейского Союза Андреа Бионди поддержал позицию регуляторов ЕС в споре с ByteDance относительно признания TikTok гейткипером в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках.

Рекомендация адвоката суда

Как сообщает Channel NewsAsia, в своем заключении Бионди рекомендовал Суду ЕС отклонить иск ByteDance против решения Европейской комиссии о присвоении платформе такого статуса. Статус гейткипера в соответствии с этим законом предусматривает для технологических компаний строгие обязательства.

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Решение суда еще впереди

Заключение генерального адвоката не является обязательным для судей, которые должны принять решение по делу в ближайшие месяцы. Окончательное решение по спору примут судьи Суда ЕС. По данным издания, судьи обычно следуют четырем из пяти таких необязательных рекомендаций. Дело зарегистрировано под номером C-627/24 P Bytedance v Commission.

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