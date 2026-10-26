В Брюсселе, Бельгия, группа внешних советников передала Европейской комиссии доклад с девятью рекомендациями по масштабному пересмотру ее административной структуры. Документ должен стать одним из элементов реформы, призванной сделать исполнительный орган ЕС более эффективным, упростить бюрократические процедуры и повысить привлекательность работы в учреждении, сообщает Politico Europe.

Сотрудничество между генеральными директоратами

Доклад подготовила группа под руководством бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Кэтрин Дей. В нее также вошли восемь экспертов с опытом работы в национальных администрациях и международных организациях, в частности ОЭСР и ОБСЕ.

Среди основных предложений — усилить сотрудничество между генеральными директоратами Еврокомиссии и отказаться от модели, при которой подразделения работают обособленно друг от друга. Советники также предложили усилить Генеральный секретариат как стратегический центр, ориентированный на достижение результатов, и применять человекоцентричный подход к искусственному интеллекту для упрощения административных процессов.

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Окончательных решений нет

Передача доклада не означает, что Еврокомиссия уже утвердила структурную реформу. Выводы группы Дей будут рассмотрены в рамках более широкого пересмотра, которым руководит еврокомиссар по вопросам бюджета и государственного управления Петр Серафин. Он должен представить окончательные рекомендации президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен до конца 2026 года.

Потенциальные изменения могут затронуть генеральные директораты, управляющие значительными объемами финансирования ЕС, в том числе подразделения по региональной политике, сельскому хозяйству, занятости, рыболовству, исследованиям и инновациям. Серафин ранее отмечал, что крупные структурные решения будут тесно связаны с переговорами о следующем многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы, поэтому их не следует ожидать до завершения этих переговоров.

Первый этап пересмотра включал 15 внутренних рабочих направлений и предложения тысяч сотрудников Еврокомиссии. Отдельный внутренний процесс уже подготовил первоначальный набор рекомендаций в июле, однако они должны были начать обсуждение, а не стать окончательными решениями.

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