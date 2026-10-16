В столице Албании Тиране 16 октября четвертый день продолжались столкновения между протестующими и полицией. Премьер-министр Эди Рама заявил, что за усилением беспорядков стоят неназванные «иностранные руки», которые, по его словам, стремятся помешать намерениям Албании вступить в Европейский Союз.

Столкновения и задержания

Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, тогда как участники протестов бросали в силовиков камни и поджигали мусорные контейнеры, чтобы перекрыть дороги. Столкновения в нескольких районах города продолжались до ночи. Как сообщает France 24, демонстранты также пытались прорваться к правительственным учреждениям на главном бульваре столицы.

Протесты, начавшиеся во вторник, собрали тысячи людей. Они требуют отставки Рамы и выражают недовольство условиями обучения в университетах и высокой платой за образование. По сообщениям СМИ, акции распространились и на другие города Албании, где происходили менее масштабные столкновения и студенческие бойкоты университетов.

18-летняя участница протеста Ледия заявила AFP, что демонстранты не считают себя преступниками и хотят лучшей жизни, не покидая Албанию. Она также обвинила власти в безразличии и высокомерии по отношению к участникам движения.

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Во время беспорядков были повреждены витрины магазинов, а также атакованы несколько правительственных зданий, в том числе Министерство финансов. Полиция сообщила о задержании в четверг 160 человек за насильственные действия. По данным министра внутренних дел Эрвина Демо, за последние дни пострадали 156 человек, среди них 97 полицейских.

Заявления правительства

Демо заявил, что были зафиксированы два случая чрезмерного применения силы полицией, а двух сотрудников правоохранительных органов отстранили от работы. Он также назвал беспорядки попыткой тех, кто хочет получить власть насильственным путем.

Рама отверг связь протестов с социальными трудностями или законными стремлениями людей к лучшей жизни. Премьер обвинил неназванные иностранные силы в подпитке протестов, однако не привел доказательств или подробностей. Ранее антиправительственные акции в Албании продолжались месяцами; их первоначальным поводом был спорный проект курортной застройки, связанный с семьей президента США Дональда Трампа.

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