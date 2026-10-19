Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на саммите Bana Pele Leadership Summit в Сэндтоне, что около миллиона детей в возрасте от трёх до пяти лет не зачислены ни в одну программу раннего обучения. Он призвал ускорить расширение доступа к услугам развития детей раннего возраста, чтобы к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к ним, сообщает TimesLIVE.

По словам президента, даже невысокая плата за такие программы недоступна для многих семей с низкими доходами. В результате дети не получают подготовки к формальному школьному обучению. Рамафоса также отметил, что инвестиции в раннее развитие детей могут способствовать сокращению бедности, созданию рабочих мест и вовлечению большего числа женщин в экономическую деятельность.

План до 2030 года

Дорожной картой правительства для достижения всеобщего доступа к услугам раннего развития детей является Bana Pele Shared Blueprint. План предусматривает улучшение координации между программами раннего обучения, укрепление систем данных, регистрацию большего числа учреждений и улучшение подготовки специалистов.

Рамафоса сообщил, что в стране зарегистрировано более 39 тысяч программ раннего обучения, которые заботятся более чем о 1,6 миллиона детей. В то же время он признал, что государственные субсидии получает слишком мало учреждений, имеющих право на такую поддержку.

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Регистрация и новые правила

Президент заявил, что власти усиливают массовую кампанию по регистрации центров раннего обучения, начатую в прошлом году. По его словам, это должно помочь большему числу центров зарегистрироваться и получить право на поддержку.

Кабинет министров также одобрил законопроект о внесении изменений в законодательство о детях для внесения в парламент. Рамафоса заявил, что документ должен упростить правила, регулирующие программы раннего обучения. Он подчеркнул, что требования к регистрации должны защищать здоровье и безопасность детей, не исключая учреждения, работающие в бедных общинах.

Рамафоса призвал бизнес участвовать в строительстве и модернизации центров, подготовке работников, субсидировании платы за обучение для детей из малообеспеченных семей и обеспечении учреждений учебными и цифровыми материалами.

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