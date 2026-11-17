В Польше проект заморозки цен на газ может стоить около 6 млрд злотых. Об этом представитель польского правительства Адам Шлапка заявил в эфире программы Graffiti, сообщает Polsat News.

Ведущий Марцин Фийолек спросил Шлапку о стоимости программы, которую во вторник должен был обсудить Совет министров. Представитель ответил, что сумма, вероятно, составляет 6 млрд злотых, но добавил, что ему необходимо проверить точные данные.

Цены на энергию

Шлапка подчеркнул, что такие проекты важны с точки зрения безопасности граждан. По его словам, поддержка должна касаться наиболее уязвимых сфер энергетики, поскольку энергетические вопросы существенно влияют на развитие всей экономики.

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Ведущий также спросил о возможных доплатах на отопление, в частности на пеллеты, и электроэнергию. В ответ представитель заявил, что правительство должно сосредоточиться на наиболее уязвимых сферах, чтобы не допустить замедления польской экономики.

Заявления об инфляции и топливе

Представитель правительства также заявил, что Польша быстро развивается, а инфляция, по его оценке, в несколько раз ниже, чем во время премьерства Матеуша Моравецкого. Он добавил, что по сравнению с ноябрём 2023 года экономическое развитие страны является очень сильным.

Шлапка связал более низкие цены на топливо с правительственным проектом «Цены на топливо ниже». По его словам, в выходные и в понедельник максимальная цена топлива была немного выше 6 злотых, однако многие водители уже заправлялись по цене менее 6 злотых за литр.

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