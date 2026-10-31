Представительница Конституционного трибунала Польши Вероника Сцибор заявила, что захват здания учреждения не означает установления контроля над самим конституционным органом. По ее словам, судьи не намерены отказываться от исполнения обязанностей после ночных событий в штаб-квартире трибунала. Об этом сообщает RMF24.

Позиция представительницы трибунала

Сцибор заявила, что судьи Конституционного трибунала продолжат служить польскому народу, защищать Конституцию и принимать решения в соответствии с законом и собственной совестью. Она также настаивает, что председателем трибунала остается Богдан Свенчковский, а должность заместителя председателя занимает Бартломей Соханьский.

Представительница отметила, что статус руководства Конституционного трибунала определяется законом об организации и порядке производства в этом учреждении, а не законодательством о системе общих судов. Она обвинила исполнительную власть в действиях, которые, по ее мнению, подрывают принципы демократического правового государства.

По утверждению Сцибор, публикации и исполнению ожидают 85 решений Конституционного трибунала, в том числе по делам о повышении пенсий и социальных выплатах. Она подчеркнула, что исполнение судебных решений не должно зависеть от их соответствия позиции властей.

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Ночные события и реакции политиков

Эскалация конфликта произошла после того, как в пятницу объявили перерыв в исполнении обязанностей председателем трибунала Богданом Свенчковским и заместителем председателя Бартломеем Соханьским. Анну Корвин-Пиотровскую, избранную действующим Сеймом, тогда признали лицом, руководящим работой учреждения. У здания трибунала возникло напряжение и состоялись демонстрации, на место прибыла полиция.

Ночью в здание прибыл президент Польши Кароль Навроцкий, который прервал поездку в Сенегал. В медиа появились видео его входа в штаб-квартиру трибунала и спора между представителями президента и лицами, избранными действующим Сеймом судьями трибунала. Стороны по-разному описывают ход этих событий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в обращении заявил, что атака на Конституционный трибунал и его судей является очередным этапом процесса разрушения верховенства права. Ответственность за это он возложил на партию «Право и справедливость», а также на президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Советник президента Блажей Побожий, в свою очередь, назвал обращение Туска бессмысленным и заявил, что, по его мнению, за захватом трибунала стоит глава правительства.

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