В Великобритании партия Reform UK объявила 12 вакансий в медиасфере для запуска ежедневного телеканала на базе YouTube. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, в сентябре партия получила 72 млн фунтов стерлингов пожертвований от криптопредпринимателей Кристофера Харборна и Бена Дело.

Reform UK планирует развивать существующее присутствие на YouTube, где уже публикует около восьми материалов в неделю. Член руководящего совета партии Гавейн Таулер заявил Reuters, что расширение также поможет подготовить больше людей к выступлениям в СМИ и снизить нагрузку на восьмерых депутатов партии, которые регулярно общаются с традиционными СМИ.

Бюджет медиапроекта

По данным источников Reuters, первоначальный бюджет канала превысит 10 млн фунтов. Партия планирует привлечь 25 журналистов и редакторов для создания интервью, документальных и других материалов. Таулер также заявил, что Reform UK считает традиционные СМИ враждебными по отношению к партии.

Около половины из 72 млн фунтов Reform UK намерена потратить на работу штаб-квартиры до следующих общенациональных выборов, которые должны состояться не позднее середины 2029 года. Остальные средства планируется направить на разработку политики, наем советников, расширение избирательной кампании и запуск газеты с первоначальным тиражом 15 млн экземпляров.

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Пожертвования и проверки

По подсчетам Reuters, Reform UK с начала года привлекла от частных доноров 87 млн фунтов. Это больше предыдущего европейского показателя Христианско-демократического союза Германии, который в 2024 году собрал 86,3 млн фунтов пожертвований и членских взносов.

Масштаб финансирования вызвал призывы ужесточить правила пожертвований в Великобритании. Лейбористское правительство угрожает законодательными изменениями с ретроспективным действием, которые потенциально могли бы сделать последние пожертвования Харборна и Дело недопустимыми. Reform UK заявила, что может оспорить такое решение в суде.

Партия также находится в центре полицейских и парламентских расследований относительно предыдущего финансирования, в том числе предыдущего пожертвования Харборна на 5 млн фунтов. Reform UK заявила, что ее внутренняя проверка двух должностных лиц не выявила нарушений избирательного законодательства.

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