Рекордные дожди в Эквадоре угрожают мировым поставкам какао — Bloomberg

Мировые поставки какао оказались под угрозой из-за рекордных ливней в Эквадоре, вызванных природным явлением Эль-Ниньо. Стихия может уничтожить часть плантаций в стране и привести к подорожанию шоколада на мировом рынке.

В октябре количество осадков на побережье Эквадора превысило исторические показатели более чем в 100 раз. Это создает серьезные риски для урожая какао и стабильности его поставок.

Эль-Ниньо вызвало в Эквадоре наводнения, разрушило сельские дороги, ухудшило качество какао-бобов и способствовало распространению болезней деревьев. В октябре количество осадков вдоль побережья, где выращивается значительная часть какао в стране, превысило исторические нормы более чем в 100 раз.

По прогнозам, в текущем сезоне объем производства какао в Эквадоре упадет до 580 000 тонн, что примерно на 7% ниже предыдущих оценок. Эквадор — третий по величине производитель какао в мире.

Перебои с поставками ставят под сомнение надежды на то, что эквадорские какао-бобы смогут компенсировать дефицит поставок из Западной Африки. В последние годы эта латиноамериканская страна стала важным «буфером» для мирового рынка какао, страдающего от последствий изменения климата и болезней растений.

Эквадор также может играть всё более важную роль в цепочках поставок для шоколадной промышленности. Это связано с новой политикой Европейского Союза, направленной на борьбу с вырубкой лесов, из-за которой закупки сырья в Западной Африке становятся более рискованными.

В настоящее время значительные объемы предложения в краткосрочной перспективе — следствие большого избытка урожая в Западной Африке в прошлом сезоне — сдерживают рост цен на фьючерсы в Нью-Йорке и Лондоне. Однако уже сейчас местные какао-бобы предлагаются в Эквадоре по цене, равной стоимости фьючерсов в Нью-Йорке, или с дисконтом около 20 долларов за тонну. Для сравнения: до наступления неблагоприятных погодных условий этот дисконт составлял примерно 300 долларов за тонну.

Об этом пишет Bloomberg.

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