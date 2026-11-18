Руководство республиканцев в Палате представителей пытается использовать вопрос о поддержке Киева в качестве рычага давления на демократов. Под угрозой оказались передача разведданных, другая военная помощь Украине и введение новых санкций против России.

По данным телеканала, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст настаивают на исключении нескольких положений, касающихся Украины, из законопроекта о национальной обороне (NDAA).

Эти положения касаются дальнейшей американской поддержки Украины, в частности обмена разведывательными данными и военной помощи. Также под вопросом оказались законодательные инициативы по усилению санкционного давления на Россию.

Однако, как утверждают собеседники NBC News, за действиями республиканцев стоит не только вопрос американской политики в отношении Украины.

По информации источников, руководство партии после поражения на выборах пытается использовать украинский вопрос для достижения договоренностей с демократами. В частности, республиканцы стремятся добиться отказа от законодательных положений, которые усилили бы контроль Конгресса над президентом Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хэгсетом.

Собеседники телеканала характеризуют такие действия как переговорную тактику. По их словам, республиканцы рассчитывают использовать угрозу блокирования положений о поддержке Украины, чтобы заставить демократов пойти на уступки в вопросе парламентского надзора за исполнительной властью.

Особое значение имеет вопрос передачи Украине разведывательной информации. По данным NBC News, соответствующие положения также оказались среди тех, которые республиканцы стремятся исключить из законопроекта об обороне.

В то же время речь сейчас идет именно о переговорах относительно окончательного содержания документа. Решение о прекращении передачи разведданных или другой военной помощи Украине не принято.

Ожидается, что окончательный текст законопроекта о национальной обороне будет согласован в течение первой недели декабря.

До этого момента республиканцы и демократы должны согласовать спорные положения документа. От результатов этих переговоров будет зависеть, останутся ли в законопроекте соответствующие нормы, касающиеся Украины, России и усиления контроля Конгресса над администрацией Трампа.

Источник: NBC News

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