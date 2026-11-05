В США союзники-республиканцы и политические стратеги призвали президента Дональда Трампа изменить курс после того, как демократы получили контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, а поддержанные им кандидаты проиграли в ключевых гонках. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на Reuters.

Представители Республиканской партии призвали Трампа провести кадровые изменения в Белом доме, восстановить дисциплину и отказаться от политики, которую они считают причиной электоральных потерь. Среди таких факторов они называли войну с Ираном и таможенную политику. Республиканский стратег Джон Фихери охарактеризовал результаты голосования как серьезное поражение для президента.

Трамп не признал результаты ударом по себе

Сам Трамп заявил Fox News, что не рассматривает итоги выборов как удар по себе. В то же время он признал, что восьмимесячная война с Ираном навредила кандидатам-республиканцам, но защитил решение начать конфликт.

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Вице-президент Джей Ди Вэнс, названный в материале вероятным политическим наследником Трампа, связал поражение республиканцев именно с войной с Ираном. По данным собеседников Reuters, в Белом доме ожидают возможных отставок сотрудников, кадровых изменений в Кабинете и расследований со стороны демократов.

Новые возможности демократов в Конгрессе

Контроль демократов над Конгрессом даст им возможность блокировать законодательные инициативы президента, расследовать деятельность его администрации и ставить под сомнение предложенные Трампом кандидатуры. Издание отмечает, что это может подтолкнуть президента к еще более активному использованию исполнительных полномочий.

Республиканские советники также выражали обеспокоенность вниманием Трампа к строительству бального зала в Белом доме и реконструкции в Вашингтоне. Президент, в свою очередь, заявил журналистам, что работа над этим проектом является для него расслаблением.

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