Республиканцы нашли виновного в поражении на промежуточных выборах — BBC

Однопартийцы Дональда Трампа возложили на него ответственность за утрату республиканцами большинства в Палате представителей и Сенате после серии побед демократов в ключевых штатах.

Представители и стратеги Республиканской партии заявили, что непопулярная политика президента, его низкий рейтинг одобрения, а также сосредоточенность на войне с Ираном и строительстве в Вашингтоне вместо проблем избирателей привели к поражению на выборах.

«Это его вина. Никто другой здесь не виноват. Это полное, тотальное неприятие президента Трампа. Это катастрофа первой величины. Никто не ожидал, что всё сложится именно так», — заявил BBC ведущий республиканский лоббист в Техасе Билл Миллер.

Сам Трамп заявил в Truth Social, что его имя не фигурировало в бюллетенях, хотя позже признал результаты и отметил, что промежуточные выборы обычно сложны для партии действующего президента, тогда как его сторонники указывают на слабые кампании отдельных местных кандидатов.

Источник: ВВС.

В США президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном частично стала причиной масштабных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. В интервью The Wall Street Journal он назвал ближневосточный конфликт одним из факторов, повлиявших на итоги голосования, и сказал, что поступил бы так же снова.

Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

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