Россия начала экспортировать зерно через Арктику, ища альтернативу Черному морю — Reuters

Российские экспортеры начали использовать арктический порт Мурманска для отправки пшеницы за границу. Новый маршрут должен снизить зависимость от перевозок через Чёрное и Балтийское моря.

28 октября в Мурманске начали погрузку первой партии зерна. В порт доставили 3,4 тысячи тонн пшеницы, а всего на судно планируют погрузить около 28 тысяч тонн для отправки в Касабланку в Марокко.

Россия ищет альтернативные пути экспорта из-за рисков для судоходства на традиционных маршрутах. Ранее основным альтернативным направлением стало Балтийское море: в сентябре через его порты отправили 1,2 млн тонн зерна — более 60% морского экспорта этой продукции.

Мурманск имеет историческое значение: во время Второй мировой войны через этот порт союзники поставляли грузы в СССР. Теперь его планируют активнее использовать для экспорта российской аграрной продукции.

Источник: Reuters

Россия выдала разрешения на выход судов с экспортными партиями зерна из Азовского моря. Это произошло впервые с 10 июля, когда морское сообщение в этом районе было приостановлено из-за атак украинских беспилотников. Таким образом, после перерыва продолжительностью более трех с половиной месяцев Россия вновь открывает экспортный маршрут.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Чёрное море. Об этом Bloomberg сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

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