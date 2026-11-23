Россия проводит масштабную реконструкцию своего крупнейшего военного гарнизона вблизи границы с Финляндией — в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на свежие спутниковые снимки, модернизация объекта, расположенного в 60 километрах от финской границы, позволит увеличить его штатную численность с прежних 4,4–4,5 тысячи до 11 тысяч военнослужащих.

По словам военного эксперта Марко Эклунда, на спутниковых снимках зафиксирован демонтаж старых казарм, столовых и ангаров для техники, вместо которых возводятся новые здания большей вместимости, боевой учебный центр и стрельбище. Помимо военной инфраструктуры, в городке, где в настоящее время проживает около восьми тысяч человек, реконструируют 22 жилых дома на 1,6 тысячи квартир для военных и их семей. Ранее в Каменке базировалась бригада, однако теперь там формируется 69-я гвардейская мотострелковая дивизия в рамках восстановленного в 2024 году Ленинградского военного округа, подразделения которой также готовят к войне против Украины.

Каменка стала как минимум седьмым приграничным военным объектом, который РФ восстанавливает вблизи Финляндии после её вступления в НАТО — ранее строительные работы начались на базах в Петрозаводске и Новой Вилге в Карелии, в Алакуртти, Лупче-Савино и Печенге в Мурманской области, а также в соседнем Кирилловском. По оценке командующего сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенанта Паси Вялимяки, в перспективе эти меры могут привести к четырехкратному увеличению российского контингента вдоль финской границы — с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих.

Источник: финская телерадиокомпания Yle.

Финские депутаты поддерживают идею строительства танковых заграждений и других фортификационных сооружений вдоль границы с Россией ещё в мирное время.

Финляндия не намерена выходить из НАТО и продолжит оставаться членом Альянса. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

Финляндия изучает возможность применения противотанковых оборонительных сооружений, подобных тем, которые Украина использует в войне, для укрепления своей 1 340-километровой границы с Россией, государством-агрессором. Страна при этом усиливает оборону восточного фланга НАТО на фоне перевооружения российских вооруженных сил.

Читай нас в