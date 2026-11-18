Россия укрепляет военную логистическую инфраструктуру в округах, расположенных вблизи границ стран-членов НАТО, а также на территории Беларуси. Об этом 18 ноября 2026 года заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин во время презентации исследования «Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы», передает «Главком».

По данным украинской разведки, наращивание логистической составляющей фиксируется в Московском и Ленинградском военных округах, в Калининградской области, а также в Беларуси. Речь идет об обустройстве дополнительных складов боеприпасов, топливно-смазочных материалов и развертывании полевых узлов связи. Кроме того, на территории Беларуси наблюдается увеличение присутствия российских оперативно-тактических ракетных комплексов.

В то же время Евгений Ерин подчеркнул, что в настоящее время основные усилия сухопутных войск РФ сосредоточены на войне против Украины. В связи с этим вероятность прямой военной агрессии против Польши или стран Балтии оценивается как невысокая.

Тем не менее Москва продолжает проверять готовность Альянса реагировать на угрозы, сочетая информационные кампании с инцидентами на военных и логистических объектах. Таким образом РФ пытается проверить эффективность коллективной обороны НАТО и с помощью пропаганды убедить европейское общество в уязвимости отдельных стран Альянса.

Источник: «Главком».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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