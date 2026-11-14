Шестнадцать рыбаков из Эквадора планируют подать иск против правительства США, утверждая, что американские военные атаковали их судно La Negra Francesca Duarte II двумя вооруженными дронами в Тихом океане. Иск должны подать в понедельник в Окружной суд США Западного округа Пенсильвании, сообщает The Guardian.

Заявления рыбаков

Истцы заявляют, что 17 марта возвращались из двухнедельного рыболовного рейса, когда были атакованы примерно в 385 морских милях от эквадорского порта Манта. По их версии, два дрона взорвались на борту, судно загорелось и было полностью уничтожено. В иске говорится, что двое членов экипажа получили серьезные ожоги ног, рук и спины.

Рыбаки также утверждают, что после атаки прыгнули в воду и сели в небольшие спасательные лодки, на которых направились к неопознанному военному судну. По их словам, за лодками следил дрон, а военные в камуфляже связали мужчин пластиковыми стяжками и надели им на головы пластиковые капюшоны.

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Требования иска и позиция США

В иске рыбаки требуют неопределенной финансовой компенсации за атаку, а также за заявленные похищения и пытки. Они утверждают, что после задержания их доставили в центр содержания в Сальвадоре, где они провели несколько недель. Адвокат истцов Дэн Ковалик заявил, что из-за потери судна никто из рыбаков не смог вернуться к работе и содержать свои семьи.

Истцы отрицают какую-либо связь с наркоторговлей. В заявлении также говорится, что эквадорские власти осмотрели судно перед атакой и не обнаружили наркотиков или связей экипажа с картелями. Рыбаки связывают атаку с операцией Southern Spear, которую администрация президента США Дональда Трампа объявила в ноябре 2025 года для противодействия так называемым наркотеррористам в Карибском бассейне и Тихом океане.

В Министерстве обороны США заявили, что ведомство не комментирует находящиеся на рассмотрении судебные дела. Ранее Пентагон и Береговая охрана США отрицали участие в операциях против эквадорских рыболовных судов. Южное командование США тогда сообщало, что не располагает информацией об описанных инцидентах и что американские силы действуют в пределах установленных правовых полномочий.

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