Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о солидарности с Польшей после инцидента с российскими ракетами, оказавшимися на её территории 20 ноября. Он сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром страны Дональдом Туском.

По словам генсека НАТО, во время разговора с Туском речь шла о «серьезных нарушениях» польского воздушного пространства в ночь на 20 ноября. В связи с инцидентом в воздух поднялись истребители НАТО.

«Мы солидарны с Польшей и будем продолжать укреплять нашу способность сдерживать и защищать. Этот инцидент явно опасен и является следствием войны России против Украины. Я осуждаю атаки России, а также её продолжающуюся войну. Мы остаемся едиными как союзники и будем продолжать поддерживать Украину», — написал Марк Рютте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО остается единым в поддержке Польши и Украины и будет и впредь работать над укреплением оборонных и сдерживающих возможностей Альянса.

Об этом Рютте написал в своём аккаунте в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства страны, предупредил, что Польшу ждут «месяцы больших испытаний». Глава польского правительства сделал такое заявление на фоне инцидента с ракетами и дроном.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша расследует нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

Инцидент произошел 20 ноября на юго-востоке страны, недалеко от военного полигона Нова Демба, где проходят масштабные учения с участием европейских военных, в частности британских подразделений. Ракета упала во время массированной российской атаки на Украину.

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