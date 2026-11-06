Россия бьет мировые рекорды по количеству террористов: ежедневно за решетку отправляют по 12 человек

В России за первые девять месяцев 2026 года по так называемым террористическим статьям были осуждены 2013 человек. Военные суды в среднем отправляют в колонии и тюрьмы по 12 человек за каждый рабочий день, сообщает «Первый отдел» со ссылкой на исследование Parubets Analytics.

По данным правозащитников, за этот период суды вынесли 1865 приговоров — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Для сравнения: в течение 2025 года было вынесено 1776 таких решений.

Обвинения по статьям о терроризме стали одним из самых массовых инструментов политических репрессий в РФ. Их применяют не только в делах о терактах, но и в отношении людей, которых преследуют за пожертвования, переводы средств, посты в соцсетях или участие в сообществах, признанных террористическими.

Чаще всего приговоры выносятся по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде. По ней были осуждены 785 человек. В то же время доля таких дел сократилась с 54,3% до 49,5%. Зато количество приговоров за содействие террористической деятельности (статья 205.1) выросло за год на 5%.

В «Первом отделе» отмечают, что российские власти всё чаще преследуют людей за финансовую помощь и участие в определённых сообществах, тогда как доля дел, непосредственно связанных с терактами, остаётся стабильной.

Больше всего приговоров с начала года вынес Южный окружной военный суд — 682. На втором месте — 2-й Западный окружной военный суд с 470 решениями. Большое количество дел в Южном суде правозащитники объясняют его юрисдикцией, которая охватывает южные регионы России, а также оккупированные территории Украины.

В то же время судебные процессы стали проходить быстрее. Если в первом квартале медианный срок рассмотрения таких дел составлял 47 дней, то во втором и третьем он сократился до 37,5 и 37 дней соответственно.

Руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек также предупредил о возможном увеличении числа преследований за пожертвования через криптовалюту. По его словам, российские силовики могут анализировать старые криптовалютные транзакции и выявлять переводы организациям, которые в РФ считаются террористическими, в частности Фонду борьбы с коррупцией.

Отдельной проблемой остается закрытость таких дел. По оценке правозащитников, персональные данные скрыты примерно у двух третей фигурантов. Часто их также вносят в реестр Росфинмониторинга, однако ведомство не объясняет, за что именно человека включили в список «террористов и экстремистов».

В реестр попадают и несовершеннолетние. Самым молодым фигурантом на данный момент является 14-летний Николай Никитин. По данным «Важных историй», он проживал в одном доме с убитым летчиком Сергеем Сечковым, автомобиль которого взорвали. Издание сообщало, что тот мог быть причастен к военным преступлениям в Украине.

До появления Никитина самой молодой участницей списка была София Моисеева из Самары. По словам её матери, девушка хранила наклейки с изображением керченского стрелка и вела Telegram-канал, в публикациях которого следователи увидели призывы к терроризму. Женщина также утверждала, что администрировать канал Софии предложила 16-летняя интернет-знакомая из Украины.

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