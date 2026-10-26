Россия разрешила японским дипломатам встретиться с журналистом газеты «Hokkaido Shimbun» через 13 дней после ареста

Российские власти впервые предоставили представителям посольства Японии консульский доступ к журналисту издания «Hokkaido Shimbun» Юки Имаи, которого ФСБ задержала на Сахалине по обвинению в шпионаже. Первая встреча состоялась 26 октября — всего через 13 дней после объявления о его аресте и переводе в Москву.

По информации Министерства иностранных дел Японии, арестованный гражданин не жалуется на состояние здоровья. Ведомство вновь призвало российскую сторону «немедленно освободить гражданина Японии, проявить гуманность, обеспечить справедливое и беспристрастное обращение и приложить все усилия для защиты граждан Японии». Ранее МИД Японии неоднократно выражал протест РФ, подчеркивая, что задержка с допуском дипломатов грубо нарушает нормы международного права и Консульскую конвенцию, которая предусматривает предоставление встречи не позднее чем через четыре дня после задержания.

Источник: Агентство. Новости.

Российский суд постановил оставить 34-летнего журналиста под стражей как минимум до 12 декабря. По данным Международной федерации журналистов, в случае осуждения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Организация призвала немедленно освободить Имаи.

Задержание журналиста связывают с передачей Германии российского хакера, которого Япония задержала в мае по запросу Берлина. Хакер назывался ключевым участником международной группировки Qilin, которая осуществляла кибератаки, в частности против японских компаний и больниц, и РФ может предложить обменять его на журналиста.

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