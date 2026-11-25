Россия передала Китаю гражданина КНР по фамилии Шу, которого подозревают в незаконном привлечении более 15 млрд юаней (около 2,25 млрд долларов) от вкладчиков.

По версии китайских властей, мужчина привлекал деньги граждан без необходимых лицензий. Следствие утверждает, что он обещал вкладчикам высокую доходность по фиктивным инвестиционным продуктам.

Российские правоохранители задержали Шу в ноябре 2025 года. После этого его экстрадировали в Китай, где он должен предстать перед судом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное информационное агентство «Синьхуа».

Ранее в Австралию из Польши экстрадировали 26-летнего мужчину, которому предъявили обвинение в убийстве 22-летнего жителя Пикгерста. Мужчину доставили в Сидней, а затем в полицейский участок в Маскоте, где ему предъявили обвинение.

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