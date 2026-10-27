Россия готовит морской конвой с военной техникой в Калининградской области

OSINT-исследователи GeoInsider и SONARROW отследили подготовку российского морского конвоя в порту Балтийская Калининградской области РФ.

По данным исследователей, военную технику загружают на четыре идентифицированных судна: LADY D, LADY R, ANASTASIIA и ASCALON.

Среди техники, которую заметили во время погрузки, — бронетранспортеры, бронеавтомобили класса MRAP, боевые машины пехоты, а также транспорт для перевозки грузов и личного состава.

Пункт назначения конвоя пока неизвестен. В то же время, по информации исследователей, три из четырёх судов ранее замечали при перевозке российского вооружения. В частности, судно ANASTASIIA фигурировало в сообщениях о транспортировке военных грузов в Ливию.

Источник: GeoInsider, SONARROW

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