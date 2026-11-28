Российский «Газпром» и турецкая государственная компания BOTAŞ продлили на три года контракт на поставку природного газа в Турцию. Стороны договорились сохранить действующие объемы и условия поставок.

Кроме того, стороны договорились о поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ) российской компанией «Новатэк».

«Поставки начнутся 1 января 2027 года. Пока объемы невелики, но речь идет о возможности их увеличения», — заявил Новак.

Об этом заявил вице-премьер-министр России Александр Новак по итогам заседания турецко-российской межправительственной комиссии в Стамбуле, пишет Bloomberg.

В то же время Румыния планирует продлить до 31 марта 2028 года ограничение оптовой цены на природный газ, поставляемый бытовым потребителям и производителям централизованного теплоснабжения. С 1 апреля 2027 года регулируемую цену для производителей планируется установить на уровне 120 румынских леев за МВт·ч вместо нынешних 110 леев за МВт·ч.

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