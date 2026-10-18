В России — государстве-агрессоре — после задержания журналиста японской газеты Hokkaido Shimbun усиливаются предположения, что Москва может использовать его для обмена заключенными. Российская ФСБ заявила о задержании репортера бюро издания в Южно-Сахалинске по подозрению в шпионаже. Позднее журналиста перевезли в Москву, где суд санкционировал его содержание под стражей в течение двух месяцев.

Как сообщает The Japan Times, представители посольства Японии в России посетили московский следственный изолятор «Лефортово», предварительно согласовав визит с российской стороной. Однако они не смогли встретиться с репортером или подтвердить состояние его здоровья.

Япония требует консульского доступа

Представитель японского посольства не объяснил, почему встреча не состоялась, но заявил, что дипломаты продолжат требовать скорейшего консульского доступа к задержанному. Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Японии Николая Ноздрева и выразило протест. Российское посольство сообщило, что Ноздрев отверг позицию японской стороны.

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Версия о возможном обмене

По данным издания, некоторые источники связывают задержание журналиста с передачей Германии российского хакера, которого Япония задержала в мае по запросу Берлина. Хакера называли ключевым участником международной группировки Qilin, которая осуществляла кибератаки, в том числе против японских компаний и больниц.

Российское независимое медиа предположило, что задержание репортера могло быть ответом Москвы на объявление Токио об экстрадиции хакера. Эксперт по Японии, которого цитировал американский вещатель, связанный с правительством США, считает возможным освобождение журналиста в рамках обмена, при котором Россия может требовать освобождения хакеров. По информации этого вещателя, Москва также может стремиться к отмене японских санкций.

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