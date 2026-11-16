Россия пытается занять руководящие посты в телекоммуникационной структуре ООН

Россия стремится занять места в руководящих органах Международного союза электросвязи (МСЭ), чтобы усилить своё влияние на глобальную телекоммуникационную политику и ослабить международную изоляцию, вызванную войной против Украины.

Москва претендует, в частности, на место в Совете по вопросам радиорегламента, который рассматривает жалобы на помехи в работе спутниковых сигналов.

За одно из двух мест от региона Россия соревнуется с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Также РФ хочет получить место в 48-членном совете МСЭ, который влияет на бюджет, стратегию и управление организацией.

Западные дипломаты опасаются, что избрание российских представителей улучшит международный имидж Москвы и позволит ей усилить влияние в сфере телекоммуникаций. По словам одного из собеседников Reuters, часть государств всё менее готова публично выступать против России из-за усталости от войны и стремления восстановить с ней торговые и безопасностные отношения.

Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цимбалюк заявил, что российские атаки нанесли телекоммуникационной отрасли Украины ущерб на сумму более 2,5 млрд долларов, без учета кибератак.

Выборы в руководящие органы МСЭ должны состояться в Дохе, столице Катара. Решение будут принимать 194 страны-члена организации.

Источник: Reuters

Генеральная Ассамблея ООН избрала Польшу в состав Объединенной инспекционной группы ООН (ОИГ) — независимого органа внешнего надзора за системой Организации Объединенных Наций. В голосовании от Группы восточноевропейских государств Польша опередила Российскую Федерацию — государство-агрессора — с перевесом в один голос.

РФ обязана предоставить исчерпывающий список вывезенных украинских детей и сформировать независимый механизм для их воссоединения с семьями или законными опекунами.

9 ноября постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Организацию не распространять непроверенные российские заявления о гибели гражданских лиц на территории РФ. Также он подчеркнул, что нельзя приравнивать российские удары по мирному населению к украинским атакам на военные объекты на территории России.

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