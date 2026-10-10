Аналитики считают, что Россия не сможет поставить обещанный объем дизельного топлива, который российский диктатор Вова Путин пообещал президенту США Дональду Трампу. Проблема в том, что удары ВСУ снизили объемы переработки нефти, и её не хватает даже на внутреннем рынке РФ.



«Классический Путин с пустыми обещаниями. Мне это кажется классическим Путиным — пустые обещания, направленные на дальнейшее разжигание вражды в трансатлантическом альянсе», — считает Эдвард Фишерман, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, США.

Даже если Россия выполнит обещание и экспортирует столько, сколько попросил Трамп, этот объем будет незначительным для мирового спроса, отметил другой эксперт, управляющий директор ClearView Energy Partners (американский аналитический центр в сфере энергетики) Кевин Бук.

По его словам, соглашение с Трампом, скорее всего, будет предусматривать поставку около 72 тыс. баррелей дизельного топлива в октябре, 124 тыс. в ноябре и от 240 тыс. до 720 тыс. в последующие месяцы, если Россия сможет выполнить свое обещание. В первой половине 2026 года, до введения запрета на экспорт, Россия экспортировала около 800 тыс. баррелей в день, после введения запрета — от 150 тыс. до 200 тыс. баррелей в день.

«Это относительно небольшое повышение. Оно может повлиять на цену, но это ничто по сравнению с восстановлением утраченных баррелей», — считает Бук.

Аналитики считают, что с помощью этого соглашения Путин в очередной раз отвлек президента США от усилий по прекращению войны.

«Любое использование рычагов влияния не для того, чтобы способствовать прекращению войны, ослабляет общее влияние США», — сказал Самуэль Шарап, эксперт по России из аналитического центра RAND Corporation.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Напомним, что Дональд Трамп поблагодарил Путина за дизельное соглашение.

Сенаторы-демократы назвали дизельное соглашение Трампа с Путиным предательством.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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