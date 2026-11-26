Россия ограничила полеты гражданской авиации над Калининградом на фоне учений
Российские власти закрыли часть воздушного пространства вблизи Калининграда до 28 ноября. Ограничения введены на фоне масштабных военных учений НАТО на территории Литвы и связанных с ними рисков для безопасности.
В Калининградской области России ввели ряд ограничений на полеты гражданской авиации в районе аэропорта Храброво, которые будут действовать до 28 ноября. Об этом стало известно из официальных авиационных уведомлений NOTAM.
Всего было опубликовано 8 сообщений об ограничениях, которые предусматривают закрытие 18 участков воздушных трасс, 2 зон воздушного пространства и активацию еще 4 опасных зон.
Авиационный эксперт Александр Ланецкий в комментарии изданию «Верстка» предположил, что причиной ограничений могут быть военные учения или боевые действия.
В то же время бывший конструктор ОКБ «Сухий» Вадим Лукашевич связывает решение российских властей с масштабными учениями НАТО в соседней Литве. В маневрах Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 принимают участие 6 тысяч военнослужащих. Учения продлятся до 3 декабря.
Напомним, власти РФ приступают к строительству двух новых железнодорожных паромов для бесперебойного морского снабжения Калининградской области на случай транспортной блокады.
В российском Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, 21 ноября включили сирены. Местных жителей призвали срочно укрыться из-за угрозы дронов.
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