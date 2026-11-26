Российские власти закрыли часть воздушного пространства вблизи Калининграда до 28 ноября. Ограничения введены на фоне масштабных военных учений НАТО на территории Литвы и связанных с ними рисков для безопасности.

В Калининградской области России ввели ряд ограничений на полеты гражданской авиации в районе аэропорта Храброво, которые будут действовать до 28 ноября. Об этом стало известно из официальных авиационных уведомлений NOTAM.

Всего было опубликовано 8 сообщений об ограничениях, которые предусматривают закрытие 18 участков воздушных трасс, 2 зон воздушного пространства и активацию еще 4 опасных зон.

Авиационный эксперт Александр Ланецкий в комментарии изданию «Верстка» предположил, что причиной ограничений могут быть военные учения или боевые действия.

В то же время бывший конструктор ОКБ «Сухий» Вадим Лукашевич связывает решение российских властей с масштабными учениями НАТО в соседней Литве. В маневрах Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 принимают участие 6 тысяч военнослужащих. Учения продлятся до 3 декабря.

Напомним, власти РФ приступают к строительству двух новых железнодорожных паромов для бесперебойного морского снабжения Калининградской области на случай транспортной блокады.

В российском Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, 21 ноября включили сирены. Местных жителей призвали срочно укрыться из-за угрозы дронов.

В Польше 4-я Варминско-Мазурская бригада территориальной обороны к концу 2026 года должна быть преобразована в Варминско-Мазурскую бригаду пограничной обороны. Подразделение получит новые задачи, связанные с обороной границы с Калининградской областью России, государства-агрессора.

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