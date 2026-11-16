Россия объявила в розыск троих судей из Винницы по делам против депутатов Госдумы

В розыскную базу МВД РФ внесли судей Винницкого городского суда Руслана Каленяка, Руслану Романчук и Геннадия Кашпрука. Они заочно рассматривают уголовные дела в отношении депутатов Государственной Думы России.

Внесение в розыскную базу МВД РФ свидетельствует о заочном уголовном преследовании этих лиц в России.

По каким именно статьям Уголовного кодекса РФ преследуют украинских судей, пока неизвестно.

Каленяк рассматривает уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность Украины против депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» Михаила Терентьева и Ахмеда Догаева.

Романчук ведет дела по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины против Михаила Старшинова, Петра Толстого, Татьяны Дьяконовой, Максима Иванова, Константина Затулина, Андрея Исаева, Владислава Третьяка и других бывших и действующих депутатов Госдумы.

Кроме того, она рассматривает дело о государственной измене против бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника, который уехал в Россию.

Кашпрук рассматривает производство по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины против депутатов Госдумы Андрея Горохова, Алексея Езубова, Галины Данчиковой и Александра Тетердинка.

До этого РФ объявила в международный розыск Федорова и Резникова.

Между тем Беларусь объявила в розыск четырех журналисток DW.

Также Россия объявила в розыск журналиста Barents Observer Дениса Загоре.