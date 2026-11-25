Минфин России предлагает ввести 15-процентную импортную пошлину на ряд деликатесов из так называемых «недружественных» стран. Под новые тарифы могут попасть хамон, пармезан, трюфели, морепродукты и моллюски. Ввести их планируют с 1 января 2027 года.

В настоящее время такие продукты в России облагаются НДС по льготной ставке 10%. В то же время с начала 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость в РФ выросла с 20% до 22%.

В ходе обсуждения бюджета на 2027–2029 годы в Совете Федерации предлагалось отменить льготное налогообложение деликатесов, а дополнительные поступления направить в социальную сферу, испытывающую значительный дефицит финансирования.

Однако Минфин РФ не поддержал повышение НДС на эти продукты. Вместо этого ведомство предложило увеличить импортные пошлины до 15%. Новые тарифы, по замыслу, должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Окончательный перечень товаров, на которые будут распространяться новые пошлины, пока не утвержден. В то же время среди потенциальных категорий называют:

элитные сыры , в частности пармезан;

мясные деликатесы , в частности хамон;

трюфели;

морепродукты;

моллюски — устрицы, омары и лангустины.

Еще на прошлой неделе московские рестораторы заявляли, что в заведениях общественного питания России уже не используют деликатесы из «недружественных» стран. Поэтому, по их словам, введение новых пошлин не должно повлиять на цены в меню.

В то же время предложенное Минфином РФ повышение импортных тарифов может стать ещё одной мерой по ограничению импорта продукции из государств, которые Москва относит к «недружественным».

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Комитет Государственной думы РФ по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит регистрировать автомобили, объявленные в международный розыск по инициативе полиции «недружественных» стран. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Коммерсант».

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